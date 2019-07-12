В Сумах задержали девушку, которую наняли для убийства бизнесмена и его ребенка: фото и видео

В Сумах правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая планировала убить местного бизнесмена и его 15-летнюю дочь.

Как сообщает местная пресса, заказчиком убийства выступал сын предпринимателя.

По информации СМИ, выстрелы девушка совершила из травматического оружия, переделанного в огнестрельное.

В прокуратуре рассказали, что таким образом сын бизнесмена хотел решить свои бизнес-интересы, устранив конкурента.

За убийство бизнесмена девушке пообещали заплатить 50 тысяч гривен.

Известно, что к преступлению она готовилась больше месяца. Заказчик нашел исполнительницу вероятного убийства через знакомых.

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