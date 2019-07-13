Чудом обошлось без взрыва: возле заправки в Украине вспыхнул бензовоз, видео

В пятницу, 12 июля, в Запорожье около автозаправочной станции загорелась цистерна с бензином.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация на линию спасателей поступила в 15:45. Свидетели ЧП рассказали, что случился пожар на заправке по улице Стартовой в Шевченковском районе города.

На место выехали пожарные и бригада спасателей, которые установили, что огонь охватил площадь 10 кв.м.

"Тушение проводилось в два этапа: с помощью пенных стволов непосредственно в очаг пожара и охлаждение емкости водяными стволами. В 16:10 пожарные локализовали возгорание, а в 16:15 - полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Как пишет ресурс Gazeta.zp.ua, инцидент произошел на автозаправочной станции WOG - там горел бензовоз.

Как сообщал "Апостроф", в Белогородке (Киевская область) произошел масштабный пожар на АЗС, в результате несколько тонн топлива разлились по дороге.