RU   UA   EN  

суббота, 27 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 апреля

11:06
В России в авиакатастрофе погиб спортивный топ-чиновник: фото
11:02
​Оккупанты спешат достроить подходы к Керченскому мосту со стороны России: опубликованы фото
10:54
Схождение Благодатного огня: онлайн трансляция
10:47
Не бойтесь силы зла: митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам
10:31
​В сети высмеяли реакцию Кремля на приговор российской шпионке в США
10:28
В Крыму произошло страшное ДТП со множеством погибших: первые фото
10:24
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Челси: расписание трансляций
09:54
В Киеве произошел смертельный пожар на заправке: фото, видео и все подробности
09:32
Ливерпуль в ярком матче вернул лидерство в Англии: видеообзор
09:28
Оккупанты уничтожили в Крыму популярный пляж: фото и видео
09:24
Резонансное ДТП в Харькове: стало известно о циничных требованиях Зайцевой
09:00
Великая суббота и именины Антона: какой праздник 27 апреля
Все новости

В Киеве произошел смертельный пожар на заправке: фото, видео и все подробности

суббота, 27 апреля 2019, 09:54
переглянути новину українською

В пятницу, 26 апреля, в Киеве произошел смертельный пожар на территории автотранспортного предприятия.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился на улице Бережанская, 15 около 21:40. Огонь охватил заправку, но до прибытия пожарных работники АТП потушили его подручными средствами. Однако спасатели, которые прибыли на место, обнаружили там обгоревшее тело. По словам очевидцев, на мужчине, предположительно сотруднике АТП, загорелась одежда.

Правоохранителям удалось установить возраст погибшего - он родился в 1958 году. Как позже удалось выяснить следователям, причиной пожара стало переливание дизельного топлива из сторонней емкости.

Как ранее сообщал "Апостроф", на заправке "БРСМ-Нафта", расположенной на трассе Киев - Житомир, произошел серьезный пожар.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: