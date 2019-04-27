В Киеве произошел смертельный пожар на заправке: фото, видео и все подробности

В пятницу, 26 апреля, в Киеве произошел смертельный пожар на территории автотранспортного предприятия.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился на улице Бережанская, 15 около 21:40. Огонь охватил заправку, но до прибытия пожарных работники АТП потушили его подручными средствами. Однако спасатели, которые прибыли на место, обнаружили там обгоревшее тело. По словам очевидцев, на мужчине, предположительно сотруднике АТП, загорелась одежда.

Правоохранителям удалось установить возраст погибшего - он родился в 1958 году. Как позже удалось выяснить следователям, причиной пожара стало переливание дизельного топлива из сторонней емкости.

Как ранее сообщал "Апостроф", на заправке "БРСМ-Нафта", расположенной на трассе Киев - Житомир, произошел серьезный пожар.