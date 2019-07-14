Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: опубликованы фото

В воскресенье, 14 июля, в Запорожской области кортеж президента Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, в которых ехали дети.

Об этом сообщается в Telegram канале "Это Запорожье".

Как отмечается, с автобусами столкнулись два Volkswagen Touareg и бус службы безопасности президента. По некоторой информации, причиной аварии стала попытка автомобилей обогнать автобусы.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Зеленского в кортеже не было - он улетел в столицу на самолете.

Также были опубликованы фото и видео с места ДТП.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети рассекретили новый российский фейк о девочке, которая бросилась под кортеж президента РФ Владимира Путина, а он якобы оказал ей первую помощь.