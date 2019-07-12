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Соцсети возмутил коллапс на проспекте в Киеве из-за кортежа Зеленского: видео

пятница, 12 июля 2019, 13:13
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В сети пользователей возмутил кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Видео разместили на разных ресурсах в интернете.

Глава государства проехался в кортеже на проспекте Григоренка, около станции метро Позняки.

"Отвыкли от кортежей? Зря... Бажана перекрыли в районе метро Позняки в сторону Борисполя. UPD: в 18:15 видел что движение восстановлено, как долго было перекрыто точно сказать не могу. Кортеж выезжал с проспекта Григоренко", - написал пользователь Сергей Гриненко.

"Голобородько катается на велосипеде. Кортежи - на10уй! Льготы - на10уй!", - написали в группе "Міністерство надлишкового майна".

"В Киеве снова появились кортежи. Как будто обещали, что этого не будет?", - написали в ресурсе "Киев Оперативный".

Как сообщал "Апостроф", в сети рассекретили новый российский фейк о девочке, которая бросилась под кортеж президента РФ Владимира Путина, а он оказал ей первую помощь.

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