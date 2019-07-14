Убийца по кличке "Краб": соцсети разгневал жуткий инцидент со щенком в Днепре

В пятницу, 12 июля, ранее судимый мужчина в Днепре выбросил из окна четвертого этажа собаку, щенка, который из-за полученных повреждений погиб.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает в Facebook депутат Днепровского горсовета Михаил Лысенко.

"Есть сволочи. Бывают в жизни падлы и скоты. Но какое дать определение этому ничтожеству, я не знаю. Я впал в ступор. В словарях Даля и Ожегова я не смог найти слово, которое могло бы охарактеризовать это трусливое ничтожество", – прокомментировал новость депутат.

Как отмечается в рапорте патрульных полицейских, ранее судимый по кличке "Краб" выбросил из окна щенка, который некоторое время после еще был живым. Местная жительница, которая заявила об этом в полицию, попросила не разглашать ее личные данные, поскольку "Краб" был судим за убийство.

Далее в рапорте указывается имя убийцы – Роман Юриевич Кравченко. Живет на проспекте Слобожанском, находясь у себя дома выбросил из окна собаку-щенка коричневого цвета, похожего на питбуля, на собаке был ошейник.

"У меня в подписчиках и друзьях много юристов и адвокатов. Кто готов (не бесплатно) поддержать обвинение в суде? Все расходы беру на себя. Любые расходы. За убитого щенка прошу этой падле два года лишения свободы как минимум. Если такие есть - готов к диалогу. Мы не мордор, такие твари для нашего города исключение. Им не место среди нас", – подчеркнул Лысенко.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре помощник священника застрелил собаку из огнестрельного оружия.