В Харькове устроили самосуд над пьяным вором: опубликовано видео

На Салтовском шоссе в Харькове мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выкрал у женщины сумку: на месте кражи возник серьезный конфликт.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Харьков 1654".

Как отмечается, пытаясь скрыться вор задел несколько автомобилей. С преступником завязалась драка.

"Завязалась драка, вору доходчиво "объяснили", что так делать не нужно. Затем на помощь ауешнику пришли его друзья, но в итоге и с ними тоже провели беседу", – говорится в описании видео.

На записи можно увидеть, что в конфликте участвовало много людей. В конце на место событий прибыло несколько полицейских автомобилей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июня в Киеве у мужчины украли на улице кошелек, но тот не растерялся и догнал одного из злоумышленников.