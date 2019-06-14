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​В центре Киева уличный вор попался в руки своей жертве: фото и видео

пятница, 14 июня 2019, 12:31
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14 июня в столице у мужчины украли на улице кошелек, но тот не растерялся и догнал одного из злоумышленников.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото и видео.

Так, рано утром 14 июня по адресу улица Большая Васильковская, 91 патрульные заметили, как за молодым парнем бежит мужчина и кричит ему.

Полицейские задержали парня и выяснили, что перед этим произошла кража. Во время разбирательств стало известно, что мужчина шел с девушкой по улице. В этот момент к ним подошли двое парней и попросили сигарету. В ответ они получили отказ, извинились и пошли дальше. Когда люди разошлись, в этот момент воры подбежали сзади и выхватили из заднего кармана мужчины кошелек.

Парни начали убегать, но мужчине удалось одного из них догнать. Задержанный рассказал, что ему 19 лет и он учится в медицинском колледже. Он утверждал, что познакомился со своим спутником сегодня ночью и толком его не знает, а о противоправных намерениях даже не догадывался.

При этом у задержанного был номер второго парня, но тот был отключен. Также при парне обнаружили документы второго злоумышленника.

Полицейские нашли кошелек по адресу улица Антоновича, 103. К сожалению, налички там уже не было. Стоит отметить, что задержанный находился в невменяемом состоянии. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять детали инцидента.

Как сообщал "Апостроф", 13 июня на столичном рынке "Юность" был пойман молодой мужчина, которого заподозрили в воровстве.

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