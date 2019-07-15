Прячься, кто может: синоптики дали прогноз погоды на 15 июля

В понедельник, 15 июля, на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, средняя температура воздуха ночью составит +12+14 градусов, днем - +22+24.

Холоднее всего будет в Черновицкой области - +9+11, +20+22 соответственно, теплее всего - в Николаевской области - +13+15, +25+27.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.