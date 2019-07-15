Сеть шокировала история о "забавах" детей боевиков в Донецке

Во временно оккупированном Донецке дети придумывают для себя опасные развлечения, игрушками в которых часто становятся взрывоопасные предметы.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook.

Так, дети в одном из дворов Донецка игрались гранатой. Очевидица тут же вызвала "полицейских". У родителя детей в квартире нашли еще пять гранат. Мужчину тут же задержали, но позже отпустили, поскольку тот некогда "служил" в рядах боевиков.

"Обычные новости Дырляндии. Дети играют гранатой на улице, папа бывший pop4ленец, оккупационная полиция задержала и отпустила", - прокомментировал этот случай Штирлиц.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в феврале 2018 года в городе Красногоровка Донецкой области в результате взрыва неустановленного предмета получили ранения дети 14-ти, 9-ти и 3-х лет.

Также в оккупированной Горловке во время взрыва погибли трое детей.