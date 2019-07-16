Волонтеры рассекретили российских десантников с медалями за захват Крыма: фото

В сети показали очередные доказательства того, что в агрессии против Украины принимали участие кадровые российские военные.

Как сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка. Они участвовали в оккупации Крыма, захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе.

Так, среди российских военных был Денис Лаугин, который похвастался в сети медалью за оккупацию полуострова.

Попал в список волонтеров и Андрей Болотов из Воронежа. Он также публиковал фото, которые доказывают его участие в операции по захвату Крыма.

Захватывал Крым и сослуживец первых двух - Александр Рахманин. В соцсетях он писал, что "уехал в Украину 7 марта 2014 года". Доказательства его участия в военной операции опубликовали его родственики в соцсетях.

Удостоверения к медалям за оккупацию Крыма подписывал командир 234-го ДШП подполковник Олег Грицаев. До этого полком командовал Игорь Каплий, который руководил российскими военными на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскрыли имена военных Путина, погибших на днях в Сирии.