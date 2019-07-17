На популярном украинском курорте трагически погиб ребенок: фото с места

На популярном украинском курорте - в Кирилловке Запорожской области - трагически погиб 3-летний ребенок.

Об этом говорится на странице its_zp в Instagram, где обнародовано фото с места ЧП.

Так, ребенок утонул в бассейне из-под горки.

"По словам бабушки она не заметила, как он упал в бассейн. Медикам не удалось ничего сделать. Ребята, берегите детей", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кирилловке 20-летний парень после купания попал в реанимацию. Во время купания он внезапно по неизвестной причине начал захлебываться и пошел ко дну.

Также в Кирилловке на пляж выбросило труп человека. На данный момент личность погибшего, как и обстоятельства смерти, установить не удалось.