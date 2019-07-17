На курорте на Азовском море произошло странное ЧП с 20-летним парнем

На Азовском море на популярном украинском курорте Кирилловка 20-летний парень после купания попал в реанимацию.

Об этом сообщает местное издание.

Парень отдыхал 15 июля в районе центрального пляжа. Во время купания он внезапно по неизвестной причине начал захлебываться и пошел ко дну. Очевидцы ЧП вовремя успели прийти на помощь утопающему и достали его из воды. Курортник, однако, успел наглотаться воды и был экстренно доставлен в реанимацию.

В настоящее время молодой человек находится в Акимовской центральной районной больнице. Полиция выясняет причину инцидента.

Ранее в Кирилловке в воздухе завис аттракцион "Цепочка" с большим количеством отдыхающих, которым пришлось около 45 минут провисеть на огромной высоте.

Как сообщал "Апостроф", в мае в Кирилловке на острове Бирючем нашли тело молодого человека.