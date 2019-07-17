В Днепре поймали ловкого вора, убегавшего от копов на маршрутке: фото

В Днепре произошло дерзкое ограбление: преступник выхватил у прохожего телефон и молниеносно вскочил в маршрутку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

"Настоящий экшн происходил вчера (16 июля, - прим. ред.) на Левом берегу. Около 19 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о грабеже на проспекте Слобожанском. Заявитель рассказал, что неизвестный выхватил мобильный телефон и сел на маршрутное транспортное средство, которое двигалось в попутном направлении", - сообщают правоохранители.

Вскоре полицейским вместе с жертвой ограбления в потоке машин удалось обнаружить автобус, внутри которого находился преступник.

Подозреваемый, увидев, что ему не избежать ответственности пытался на ходу выпрыгнуть из автобуса, но его задержали при выходе из автобуса.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре задержали мужчин, которые украли у инкассаторов полмиллиона гривен.