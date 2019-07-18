Огромный столб до облаков: появились впечатляющие видео торнадо в Германии

Значительную часть центральной Германии охватила непогода, что повлекло за собой нарушение движения на дорогах.

Как сообщают местные СМИ, сильные порывы ветра стали причиной отмены рейсов в международном аэропорту Франкфурта.

Частично затопленным оказался немецкий город Вольфхаген, здесь улицы практически превратились в реки. А в городе Вецлар очевидцы засняли на видео торнадо, которое представляло собой огромный черный столб прямо до облаков. Также торнадо было запечатлено на видео в городе Майнхейм.

По данным местных властей, в результате непогоды никто не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что множество туристов, прибывших на отдых в курортную Одессу, стали свидетелями непривычного для Украины явления - настоящего смерча.