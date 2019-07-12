По украинскому курорту пронесся сильный смерч, снося отдыхающих: видео

Множество туристов, прибывших на отдых в курортную Одессу, стали свидетелями непривычного для Украины явления - настоящего смерча.

Видео с происходящим на местном пляже Лузановка опубликовали пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что порывы ветра были невероятно силы. Они сносили не только пляжные аксессуары отдыхающих, но и самих туристов.

"Он неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушёл следом туда же. Продолжалось всё это около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтоб их не унесло", - говорится в подписи к видео.

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