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В Кривом Роге умер известный журналист: фото

четверг, 18 июля 2019, 12:54
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В четверг, 18 июля, в Кривом Роге умер известный журналист и фотограф Владимир Думанский.

Об этом сообщают в соцсетях знакомые журналиста.

Ранее сам Думанский сообщал в Facebook, что в очередной раз попал в больницу с диагнозом "сердечная недостаточность".

"Сегодня в 10:43 в больнице перестало биться сердце известного криворожского журналиста Владимира Думанского. До последней минуты пытались быть рядом и помогать, все произошло как раз в тот момент, когда мы в очередной раз привезли ему нужные лекарства и необходимое. Сочувствуем близким. Светлая память", – говорится в сообщении в Facebook на странице батальона "Кривбасс".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Черкассах умер журналист Вадим Комаров, жестко избитый в центре города в начале мая.

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