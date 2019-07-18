В Кривом Роге умер известный журналист: фото

В четверг, 18 июля, в Кривом Роге умер известный журналист и фотограф Владимир Думанский.

Об этом сообщают в соцсетях знакомые журналиста.

Ранее сам Думанский сообщал в Facebook, что в очередной раз попал в больницу с диагнозом "сердечная недостаточность".

"Сегодня в 10:43 в больнице перестало биться сердце известного криворожского журналиста Владимира Думанского. До последней минуты пытались быть рядом и помогать, все произошло как раз в тот момент, когда мы в очередной раз привезли ему нужные лекарства и необходимое. Сочувствуем близким. Светлая память", – говорится в сообщении в Facebook на странице батальона "Кривбасс".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Черкассах умер журналист Вадим Комаров, жестко избитый в центре города в начале мая.