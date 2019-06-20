Умер журналист, жестоко избитый в Черкассах

В ночь на 20 июня в Черкассах умер журналист Вадим Комаров, жестко избитый в центре города в начале мая.

О смерти сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы.

Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы", - написал глава НСЖУ.

Он отметил, что физическая агрессия в отношении журналистов в Украине находится на недопустимо высоком уровне, а системная безнаказанность провоцирует новые атаки.

НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реального, а не декларативного, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - отметил Томиленко.

Как сообщал "Апостроф", после нападения Вадим Комаров впал в кому. Позже в прокуратуре рассказали о трех версиях нападения на журналиста.