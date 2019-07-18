В Кропивницком майор умер после конфликта с полицией: фото, видео и рассказ свидетелей

Полиция и прокуратура расследуют смерть 51-летнего Александра Собченко, майора милиции в отставке, во время задержания патрульными в Кропивницком вечером 16 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, во вторник, 16 июля, около 22.30 на улице Садовая за нарушение правил дорожного движения наряд патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ, у водителя которого имелись признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством.

На месте происшествия гражданин якобы отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался затеять драку с ними.

Далее мужчина позвал на место происшествия своих знакомых, которые также устроили потасовку с патрульными. В отношении указанных лиц и водителя полицейскими были применены спецсредства.

По версии полиции, после задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля ВАЗ теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место скорую помощь. После приезда скорой и оказания первой неотложной помощи, врачи констатировали смерть мужчины.

Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Более подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой.

17 июля возле управления патрульной полиции в Кировоградской области состоялась пресс-конференция начальника ведомства Антона Цюцюры По его словам, следствие не видит связи между действиями патрульных и смертью водителя.

В то же время, свидетели происшествия рассказывают свою версию событий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июня умер член команды "Гражданской позиции" Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские.