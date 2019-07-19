В Турции много людей погибло в ДТП с автобусом: опубликованы фото и видео

18 июля в турецкой провинции Ван произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились нелегальные мигранты. В результате аварии погибли 16 человек, еще 51 получили ранения.

По данным агентства "Анадолу", ДТП произошло на дороге Ван-Озалп в районе Ипекйолу.

По предварительной версии правоохранителей, водитель микроавтобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги в овраг.

На место происшествия прибыли бригады "скорой", которые доставили пострадавших в ближайшие больницы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Местные власти отмечают, что в числе погибших есть женщины и дети. Также известно, что микроавтобус был рассчитан максимум на 18 пассажиров, а в момент аварии в нем находилось 67 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская журналистка Иванна Коберник рассказала интересную историю, которая произошла с ней во время отпуска в Турции.