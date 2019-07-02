В Турции прогремел смертельный взрыв на судне: фото и видео катастрофы

В порту города Измир (Турция) произошел мощный взрыв и начался пожар на итальянском танкере Synzania.

Об этом сообщает издание Anadolu.

Инцидент случился во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами. В результате этого один человек погиб, а 15 получили травмы. Всего на борту было 16 людей.

По словам главы администрации порта, госпитализированы 13 итальянских моряков, еще один гражданин Румынии и сотрудник нефтяной компании.

Состояние пострадавших и причина взрыва пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Дзержинск на военном заводе прогремело два мощных взрыва. Взрывы прогремели в западной части города, где расположен завод "Кристалл".

Позже появились новые подробности о взрывах: пострадало не менее четырех человек. Еще два числятся проавшими без вести.