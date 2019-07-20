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Подложили гирю: соцсети повеселило "покушение" в Донецке на экс-главаря боевиков

суббота, 20 июля 2019, 23:57
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В пятницу, 19 июля, на "бывшего депутата Верховного совета ДНР" Бориса Литвинова совершили "покушение", а в сети пользователи посмеялись над этим.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

"Я заметил под колесом 2-х килограммовую гирю.Сначала была мысль достать гирю из-под колеса и отбросить ее в сторону. Но от гири под машину тянулась веревка. Осмотрев направление веревок, я обнаружил под водительским сиденьем прикрепленное к днищу взрывное устройство,состоящее из 2-х гранат", - заявил экс-главарь боевиков.

Отмечают, что Литвинов позвонил сотрудникам полиции, а те сняли взрывчатку и сообщили, что если бы водитель поехал дальше, то произошел бы взрыв большой мощности.

Однако пользователи сети не оценили масштаба "преступления" и посмеялись над инцидентом.

Напомним, в оккупированном Донецке 29 сентября прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщал "Апостроф", взрыв во время съезда коммунистов инсценировал сам раненый во время ЧП бывший "министр обороны" так называемой ДНР Игорь Хакимзянов.

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