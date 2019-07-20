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В аварии под Киевом погибло много людей: фото и видео

суббота, 20 июля 2019, 07:26
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В ночь на 20 июля в районе села Вита Почтовая под Киевом в результате страшного ДТП погибли три человека.

Как сообщает "Информатор", здесь автомобиль Audi сбил мужчину и двух женщин. Все они погибли.

По данным издания, авария случилась около 22:50. Известно, что Audi ехал со стороны Киева. В один из моментов перед автомобилем в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы.

Погибший мужчина в результате столкновения остался без ноги. Все трое погибли на месте ужасной аварии.

Правоохранители перекрыли три километра трассы, чтобы следственно-оперативной группе было проще исследовать большую зону аварии.

Также известно, что водитель Audi был трезвым. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 19 июля, в Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого автомобиль смяло вдвое, его водитель погиб на месте.

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