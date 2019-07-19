Авто смяло вдвое: появились фото и видео жесткого смертельного ДТП в Киеве

В пятницу, 19 июля, в Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого автомобиль смяло вдвое, его водитель погиб на месте.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Так, авария случилась на улице Братиславской.

"На съезде с моста у БСМП водитель автомобиля Daewoo Nexia на высокой скорости вылетел на встречную полосу в автомобиль Hyundai i30. В результате сильнейшего столкновения Daewoo Nexia смяло практически вдвое. Водитель погиб на месте, фрагменты тела находятся на водительском сидении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадал и водитель автомобиля Hyundai i30, с переломом ноги его госпитализировали. Мужчину спасло то, что он был пристегнут и сработали ремни безопасности. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", 18 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате страшного ДТП погибли четыре человека.

Ранее в дорожной аварии в Николаевской области погибли отец и двое детей из Черкасской области.