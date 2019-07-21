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Как Россия стягивает военную технику к границе с Украиной: в сети показали фото

воскресенье, 21 июля 2019, 03:26
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С конца июня и до середины июля на территории Ростовской области, расположенной на границе с Украиной, фиксируется передвижение военной техники.

Так, в конце июня военная техника РФ была зафиксирована в черте города Зверево.

Подтверждают это снимки, сделанные в этим местах. На одном из них видно несколько зенитных пушек, которые стоят на специальных передвижных платформах.

"Судить о назначении военной техники на территории Ростовской области не приходится. Кроме того, ее наличие на платформах для передвижения вовсе не означает, что она направляется для военных действий на территории Украины", — пишут российские СМИ.

Пропагандисты уверяют, что военная техника может предназначаться для одной из воинских частей Ростовской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что от пули снайпера боевиков на Донбассе погибли 31-летний солдат Роман Джерелейко и 33-летний старшина Александр Бардалым.

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