Названы имена украинских бойцов, убитых снайпером на Донбассе

От пули снайпера боевиков на Донбассе погибли 31-летний солдат Роман Джерелейко и 33-летний старшина Александр Бардалым.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила в Facebook.

Как отмечается, Джерелейко был ранен снайпером во время инженерного оборудования позиций. После получения ранения ему была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь. Впоследствии на позицию прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардалым, которые лично начали осуществлять эвакуацию раненого Джерелейко.

"За 15 метров от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз - на этот раз в командира взвода, старшину Бардалыма Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты", - говорится в заявлении.

Несмотря возобновившийся обстрел бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого Джерелейко с поля боя.

"Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и в городской больнице г. Курахово он скончался", - сообщили в бригаде.

Солдат Джерелейко родился 4 ноября 1988 года. Был родом из города Волочиськ Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын Даниил 2012 года.

Старшина Бардалым родился 13 февраля 1986 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

"Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться на время к семье, которую очень любил и ценил, чтобы отдохнуть. Однако, несмотря на то, что до его увольнения из рядов ВСУ оставалось всего 20 дней, он не задумываясь бросился спасать раненого ... как оказалось, ценой собственной жизни. У него остались жена и сын Денис 2012 года", - отметили в ОМБР.

Как сообщал "Апостроф", 18 июля на Донбассе погиб украинский снайпер Богдан Бигус.