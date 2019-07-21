"Ничья земля" на передовой ВСУ: журналисты сняли видео о жизни в Станице Луганской

Благодаря разведению возле Станицы Луганской была создана демилитаризованная зона, куда не могут заходить ни полиция, ни военные, кроме наблюдателей от Общего центра координации и контроля.

Как сообщает BBC, здесь остался мост, который соединяет берега Северского Донца, который разрушен. В данный момент люди должны переходить реку через временный деревянный мост.

Что касается украинских военных, украинские военные перенесли свою позицию вглубь контролируемой территории рядом на 300 метров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске договорилась о дате нового перемирия на Донбассе и проведении подготовки к обмену пленными.