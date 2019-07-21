Погибли на месте: ВСУ понесли новые потери под Счастьем

Утром 21 июля в зоне боевых действий на востоке Украины погибли двое украинских военных.

Как сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил, трагический случай произошел в районе 8:25.

"Во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оба военных получили ранения несовместимые с жизнью и погибли на месте подрыва.

Еще двое военнослужащих получили ранения, они госпитализированы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе ликвидировали 36-летнего боевика Александра Лантратова.