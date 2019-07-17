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На Донбассе ликвидировали наемника из "российской православной армии": фото и видео

среда, 17 июля 2019, 15:19
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На Донбассе ликвидировали 36-летнего боевика Александра Лантратова.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Что ж вы не говорите, что мальчик не просто так из дома ушел, а в #роа ушел? И "по имеющейся информации Феликс погиб не от бандеровской пули", - говорится в подписи к фото ликвидированного боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано впечатляющее видео ликвидации боевика на Донбассе снайпером ВСУ.

Также в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.

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