На Донбассе ликвидировали наемника из "российской православной армии": фото и видео

На Донбассе ликвидировали 36-летнего боевика Александра Лантратова.
Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter.
"Что ж вы не говорите, что мальчик не просто так из дома ушел, а в #роа ушел? И "по имеющейся информации Феликс погиб не от бандеровской пули", - говорится в подписи к фото ликвидированного боевика.
Пропавший #Лантратов на принятии присяги РПА 02/07/14 https://t.co/iBIvLnuYxB #роа #Донецк pic.twitter.com/KkwaDAbCcq— Necro Mancer (@666_mancer) 16 июля 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано впечатляющее видео ликвидации боевика на Донбассе снайпером ВСУ.
Также в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.