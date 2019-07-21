В Луцке прокурор пытался сбежать с места пьяного ДТП: фото и видео

В ночь на 20 июля в Луцке произошло ДТП с участием прокурора, который находился за рулем автомобилем BMW.

По данным местной прессы, его автомобиль выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другое авто, но на повороте вылетел на обочину, где столкнулся с ограждением газовой магистрали.

По словам очевидцев, из его автомобиля вышло 7 женщин.

Чтобы скрывать, кому принадлежит машина, прокурор начал срывать номерные знаки, а когда увидел людей на месте событий, начал убегать.

Как рассказали люди, через 15 минут приехал брат прокурора и стал утверждать, что именно он был за рулем авто. Однако свидетели утверждают, что именно прокурор был за рулем авто, которое попало в ДТП.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 20 июля, в Харьковской области легковое авто столкнулось с машиной полиции, в результате два правоохранителя получили тяжелые травмы.