RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июля

08:00
День металлурга и именины Дмитрия: какой праздник 21 июля
07:59
В Луцке прокурор пытался сбежать с места пьяного ДТП: фото и видео
07:27
Накануне перемирия Первомайск попал под смертельный удар: фото и данные о жертвах
06:30
Гороскоп на 21 июля: напряженный день у Весов и иллюзии у Козерогов
06:26
Синоптик предупредила о жаре до +32 градусов
05:41
Как Россия создает картинку людных пляжей в Крыму: опубликованы показательные фото
04:34
"Ничья земля" на передовой ВСУ: журналисты сняли видео о жизни в Станице Луганской
03:26
Как Россия стягивает военную технику к границе с Украиной: в сети показали фото
02:41
У боевиков ДНР получил "должность" одиозный антимайдановец: фото и видео
01:28
Находка для туристов: блогер показал безлюдный пляж на популярном украинском курорте
00:28
В США начали продавать боевые дроны, оснащенные огнеметом: фото и видео

20 июля

23:57
Подложили гирю: соцсети повеселило "покушение" в Донецке на экс-главаря боевиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Луцке прокурор пытался сбежать с места пьяного ДТП: фото и видео

воскресенье, 21 июля 2019, 07:59
переглянути новину українською

В ночь на 20 июля в Луцке произошло ДТП с участием прокурора, который находился за рулем автомобилем BMW.

По данным местной прессы, его автомобиль выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другое авто, но на повороте вылетел на обочину, где столкнулся с ограждением газовой магистрали.

По словам очевидцев, из его автомобиля вышло 7 женщин.

Чтобы скрывать, кому принадлежит машина, прокурор начал срывать номерные знаки, а когда увидел людей на месте событий, начал убегать.

Как рассказали люди, через 15 минут приехал брат прокурора и стал утверждать, что именно он был за рулем авто. Однако свидетели утверждают, что именно прокурор был за рулем авто, которое попало в ДТП.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 20 июля, в Харьковской области легковое авто столкнулось с машиной полиции, в результате два правоохранителя получили тяжелые травмы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: