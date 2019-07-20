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Под Харьковом авто полиции попало в серьезное ДТП: фото

суббота, 20 июля 2019, 19:38
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В субботу, 20 июля, в Харьковской области легковое авто столкнулось с машиной полиции, в результате два правоохранителя получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Правды и Чумацкой в городе Изюм. Информация о происшествии поступила на линию полиции около 14:45.

По предварительным данным, двое сотрудников полиции ехали на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Довжанский двигалась машина марки Ford. Ее водитель не пропустил полицейский автомобиль и в результате чего произошло лобовое столкновение.

Вследствие аварии правоохранителей госпитализировали в местную больницу с тяжелыми травмами. Водитель и трое пассажиров авто Ford также были доставлены в медучреждение. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

Все обстоятельства и детали аварии устанавливает следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.

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