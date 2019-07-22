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Автомобиль с бюллетенями попал в серьезное ДТП в Херсоне: фото с места

понедельник, 22 июля 2019, 11:15
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В Херсоне, около 6:00 утра на углу ул. Театральная и Воронцовская произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и авто, которое перевозило бюллетени в окружную комиссию.

Об этом пишет отдел коммуникаций Национальной полиции в Херсонской области.

В полиции сообщают, что в одном из авто, которое попало в ДТП, находились члены избирательной комиссии. Они заверили правоохранителей, что бюллетени остались неповрежденными. В то же время члены ВК получили незначительные телесные травмы.

Правоохранители установили, что 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Фольксваген, в результате чего микроавтобус перевернулся.

Возбуждено дело по ч.1 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция Киева начала расследование двух случаев нарушений на внеочередных парламентских выборах, одно из которых - телефонная провокация.

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