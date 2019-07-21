На выборы - со спущенными трусами: соцсети взорвало мощное фото

В сети опубликовали фото с выборов, где избиратель стоит в кабинке без штанов, что бурно обсуждают в сети.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом сообщает блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook.

Так, пользователи в интернете активно обговаривают вирусный снимок избирателя, который был сделан в мае 2019 года во время голосования на выборах в Бельгии. Многие посчитали его сделанным на парламентских выборах в Украине.

"Кто-то делает фото бюллетеня с указанием на фамилию кандидата, за которого не стоит голосовать...", - прокомментировал изображение блогер.

В сети комментаторы также отметили, что это незаконно и назвали неожиданным выбросом гормонов.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в парламент и эта тема является главной для обсуждения среди украинцев.