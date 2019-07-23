RU  UA  EN

вторник, 23 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

23 июля

19:10
​МВФ сделал неутешительный прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
18:08
​В Украине снизится цена на газ: сколько придется платить в августе
14:17
​Россию обязали выплатить миллиард из-за захвата Крыма
09:28
​Курс гривны после выборов: свежие данные от НБУ

22 июля

20:42
Эксперт заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака
15:19
​Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского
14:29
​СБУ устроила масштабные обыски у налоговиков и пограничников: первые подробности и фото
13:15
​Не избежать: в России признали серьезные проблемы в экономике
12:18
​В "Нафтогазе" похвастались запасами газа к зиме
11:11
​Два фактора: у Зеленского объяснили, что будет с ценами на газ
10:15
​Когда Украина начнет переговоры с МВФ о новом займе: названы сроки
09:17
​Что происходит с гривней после выборов: актуальный курс от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В оккупированном Донецке педофил похитил ребенка: подробности ЧП и фото

вторник, 23 июля 2019, 20:22
переглянути новину українською

В оккупированном боевиками Донецке педофил похитил маленькую девочку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Война на Донбассе. WarDonbass".

Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Неизвестный похитил Петрикину Диану Александровну, которая родилась 15 декабря 2008 года.

"Нужна максимальная огласка. Неизвестный, предположительно педофил, похитил ребенка в Донецке! Срочно нужна помощь в поиске пропавшей девочки! Полиция Донецка разыскивает пропавшего ребенка. В Донецке была похищена 10-летняя девочка, правоохранители разыскивают ребенка и обращаются к гражданам с призывом сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Москве произошел вопиющий случай: бывший работник правоохранительных органов похитил двух девочек 14 и 16 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: