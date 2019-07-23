В оккупированном Донецке педофил похитил ребенка: подробности ЧП и фото

В оккупированном боевиками Донецке педофил похитил маленькую девочку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Война на Донбассе. WarDonbass".

Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Неизвестный похитил Петрикину Диану Александровну, которая родилась 15 декабря 2008 года.

"Нужна максимальная огласка. Неизвестный, предположительно педофил, похитил ребенка в Донецке! Срочно нужна помощь в поиске пропавшей девочки! Полиция Донецка разыскивает пропавшего ребенка. В Донецке была похищена 10-летняя девочка, правоохранители разыскивают ребенка и обращаются к гражданам с призывом сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Москве произошел вопиющий случай: бывший работник правоохранительных органов похитил двух девочек 14 и 16 лет.