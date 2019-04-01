В Москве полицейский-педофил похитил двух школьниц: фото жертв

В Москве произошел вопиющий случай: бывший работник правоохранительных органов похитил двух девочек 14 и 16 лет.

Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT, публикуя фото жертв.

Так, первым исчезновение детей заметил отец одной из школьниц. В тот день она вышла погулять с подружкой, а затем пропала и перестала отвечать на звонки. Встревоженный отец тут же обратился в полицию.

Прибывшие правоохранители, тут же подняли видео с камер наблюдения и заметили мужчину, который уводил девочек к себе в квартиру.

"Оказалось, что это был бывший оперативник. Полицейские буквально вырвали девочек из лап мужчины. Когда они нагрянули к нему в квартиру, он приставал к школьницам…" - пишет издание.

В тот день школьницы сидели на качелях во дворе на Волжском бульваре. Внезапно к ним подошел мужчина – они попытались убежать, но он схватил одну из них за капюшон и стал угрожать второй, что убьет ее подругу, если они не пойдут с ним. После этого он стал угрожать пистолетом ТТ, который, якобы, был у него при себе.

"Кричать и звать на помощь девочки побоялись – вошли в квартиру. Экс-полицейский лег на кровать и приказал им раздеться. Он угрожал им отвёрткой. Хотел, чтобы они переспали с одним мужчиной и тем самым его скомпрометировать. Предварительно, это из-за него маньяка и уволили из органов", - добавляют в Telegram-канале.

Естественно, девочки отказались. Тогда мужчина дал им банку с порошком и предупредил, что если они будут дергаться, то взрывом им оторвет руки. Предварительно, в банке был тротил. После этого экс-полицейский сделал несколько снимков девочек и сказал, что они теперь у него на крючке, а значит в полицию им идти нельзя. Затем предложил вместе посмотреть кино. Маньяк включил фильм и начал приставать к школьницам. В этот момент в дверь и ворвались полицейские.

Позже оказалось, что маньяк – примерный отец, у него есть сын 14 лет. А супруга до сих пор не может поверить в произошедшее.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом неизвестные избили и похитили ребенка.