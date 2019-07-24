Под Одессой поймали пожилого педофила: опубликовано фото

Во вторник, 23 июля в Одесской области сотрудники полиции задержали 63-летнего педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика.

Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

Чиновник полиции подробнее рассказал о преступлении в отношении ребенка, которое совершил педофил.

"Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесской области оперативно по горячим следам был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика, что сам пришел на пруд возле поселка", - пишет он.

В комментариях под публикацией Аброськина появился народный депутат прошлого созыва ВРУ Олег Ляшко, который призвал президента Владимира Зеленского подписать закон о химической кастрации для сексуальных преступников над детьми.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в оккупированном Донецке педофил похитил девочку 2008 года рождения.