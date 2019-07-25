Нападение на Порошенко в Киеве: появились данные об одном из злоумышленников

Нападение на автомобиль, в котором находился экс-президент Петр Порошенко, совершил известный провокатор Виталий Черняков.

Об этом народный депутат Владимир Арьев рассказал телеканалу "Прямой".

"Некий Виталий Черняков, который является профессиональным, так сказать, "активистом", он занимался тем, что устраивал атаки на стройки, а потом вдруг у него в тех домах, против которых он выступал, оказывалась квартира", - рассказал нардеп.

Арьев выразил уверенность, что провокации помешали погодные условия – "активисты" не смогли реализовать большую часть своих планов.

"Как раз он выходил, когда был дождь. И, очевидно, других провокаций удалось избежать из-за того, что явно они были сделаны под камеры. Потому журналисты брали комментарии у Петра Порошенко не на выходе из ГБР, а внутри помещения. Гроза, ливень был. И под самым входом дежурила группа таких крикунов, что называется, с мегафоном", - уточнил он.

Нардеп отметил, что подобные провокации и реакция на них правоохранительных органов свидетельствуют о возвращении времен тотальной коррупции режима Януковича.

"Очень интересный момент - поймает ли полиция тех нападающих, и что это за лица… Могу сказать одно. Очевидно, похоже на то, что возвращаются времена Януковича и попытки запугивать оппозицию", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 24 июля экс-президент Порошенко приходил на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали в качестве свидетеля в производстве о возможном уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".