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Нарушил все, что можно: появилось видео с уникальным "героем парковки" в Киеве

четверг, 25 июля 2019, 04:35
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В сети появилось видеозапись, как в Киеве водитель на дорогом немецком авто нарушил сразу несколько правил ПДД.

Запись опубликована на канале dtp.kiev.ua.

Автомобиль на видео подрезает транспорт автора записи, тот нецензурно ругается. Затем нарушитель пересекает двойную сплошную, выезжая на встречную полосу и паркуется задом в свободный слот у обочины (где парковка номинально запрещена).

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика, 18+.

"Когда плевать на всех: в Киеве на Артема водитель Порше развернулся через двойную сплошную и задом поехал против шерсти парковаться", - подписали администраторы канала.

Автор ролика отметил, что мог пресечь нарушение, однако не стал этого делать из-за спешки.

"Можно было конечно его зажать на втором приеме, но не хочется потом оформляться до вечера", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровенской области трое молодых людей разбились в аварии (один погиб) из-за того, что водитель двигался по дороге на опасной скорости и выскочил за пределы проезжей части. Водитель отказался от госпитализации. Врачи сообщили, что у него были признаки опьянения.

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