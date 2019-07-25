Под Житомиром взорвалось авто с пассажирами, много пострадавших: фото

В четверг, 25 июля в районе 7 часов утра на дороге Киев - Ковель – Ягодин произошло ДТП, вследствие которого пострадали несколько человек.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции области.

На место происшествия – приблизительно 173-й километр указанной автодороги – прибыли патрульные полицейские, следователи и спасатели.

Согласно предварительной версии следствия, 64-летний водитель Opel Vivaro допустил столкновение с задней частью ВАЗ-2107, вследствие чего там взорвалась газовая установка. Отмечается, что ВАЗ перед столкновением снизил скорость, чтобы совершить поворот. Водитель Opel мог не заметить сигнала поворота и не снизил скорости.

Все пассажиры и 38-летний водитель ВАЗ доставлены в больницу с травмами и ожогами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео, как автомобиль патрульной полиции в Запорожье протаранила бабушка на велосипеде.