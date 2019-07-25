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Бабушка на велосипеде протаранила авто полиции в Запорожье: момент попал на видео

четверг, 25 июля 2019, 03:22
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В сети появилось видео, как автомобиль патрульной полиции протаранила бабушка на велосипеде.

Видео было опубликовано в Instagram "Дневник полиции".

Женщина сворачивала с левой полосы и судя по всему не рассчитала с амплитудой поворота, выскочив на встречную полосу на высокой скорости. Автомобиль полицейских просто стоял на дороге, ожидая возможности свернуть направо.

Пенсионерка влетела передним колесом в бампер полицейского автомобиля, отпружинила и головой врезалась в переднее стекло. Судя по видео, ей после столкновения понадобилась скорая помощь, поскольку шея в определенный момент оказалась в неестественном положении, что чревато переломом.

"Что ж ты делаешь?", - спросил полицейский, находящийся за рулем во время столкновения.

На видеозаписи указана геолокация происшествия – оно произошло в Запорожье.

Пользователи соцсети под видео отметили, что в происшествии скорее всего виноватыми признают патрульных, а бабушка их восхитила – якобы она развивает уж очень высокую скорость на двухколесном транспорте для своих лет.

Как сообщал "Апостроф", 14 июля на трассе Николаев-Снигиревка автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

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