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Полетели смертельные "подарки": появилось новое видео удара ВСУ по боевикам

четверг, 25 июля 2019, 12:21
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Украинские военнослужащие на Донбассе уничтожили взводный опорный пункт боевиков в отместку за многократные нарушения достигнутых в Минске договоренностей.

Об этом пишет пользователь Twitter Конопляний Джмелик.

Уничтожение пункта вооруженных формирований попало на видео, его автор – военнослужащий ВСУ по имени Иван Савельев.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика – 18+.

"Недавно (до 21 июля) плохие ребята нарушали своим поведением представления о любви и гармонии. Поэтому, исключительно в рамках Минских договоренностей им сожгли ВОП", - пишет блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали около 20 боевиков НВФ и ранили еще более сотни оккупантов. Удар произошел после того, как командование ВСУ получило информацию о сосредоточении техники, артиллерии и личного состава боевиков в рамках подготовки очередной провокации.

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