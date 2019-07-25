​Десятки "грузов 200" и подбитой техники: ВСУ нанесли мощнейший удар по боевикам

Бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали около 20 боевиков НВФ и ранили еще более сотни оккупантов.

Об этом написал в Facebook активист и волонтер Роман Доник.

Согласно оперативной информации, боевики проводили сосредоточение техники, артиллерии и личного состава и готовили очередную провокацию.

"Сейчас уже есть подтвержденные данные по уничтоженной технике противника. И судя по цифрам, они реально готовили какую-то гадость. Были уничтожены 22-25 военных грузовиков (красиво стали, кучно и попали то ли в бочку с топливом, то ли в заправщик), 2 бэхи, 2 МТЛБ и затесавшаяся "стрела 10". Что там было прицеплено к машинам тоже пока уточняется. По живой силе точных данных нет, но россияне на своих ресурсах, по горячим следам, писали, что около 20 убитых и около 150 раненых (!!!) "мирных жителей"", - написал волонтер.

Как сообщал "Апостроф", появился детальный рассказ о трагедии с бойцами ВСУ на Донбассе.