​Действует в темноте: Россия устроила в Азовском море новые провокации против Украины

Бойцы ВСУ заметили странные провокационные действия со стороны береговой охраны ФСБ РФ в Мариупольском районе Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление.

"С направлении, где распознанный один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут. Вреду здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", - говорится в сообщении.

По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины задержала российский танкер "NEYMA", который участвовал в блокировании военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены 24 украинских моряка.