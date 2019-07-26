Одесские копы прославились в сети благодаря необычному беглецу: видео

Утром в пятницу, 26 июля, в Одессе на проезжую часть прямо перед автомобилем патрульной полиции выбежал конь без наездника.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой полиции области.

Как можно увидеть на видеозаписи, полицейским удалось догнать коня и схватить его за узду прямо из окна машины. После этого патрульные остановили машину и успокоили животное.

На другом опубликованном в сети видео можно также заметить, что коню удалось проскакать довольно большое расстояние по городу, вызвав крайнее удивление местных жителей.

Полицейские передали животное владельцам. Хозяева объяснили, что во время утренних тренировок конь убежал с ипподрома.

Оба видео набрали в сети тысячи просмотров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция задержала мужчину, который разгуливал голым в окрестностях станции метро Левобережная в Киеве.