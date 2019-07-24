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Голый и опасный: полиция сделала важное заявление по странному "убийце" в Киеве

среда, 24 июля 2019, 03:27
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Полиция задержала мужчину, который разгуливал голым в окрестностях станции метро Левобережная в Киеве, ему вынесено подозрение в покушении на жизнь человека.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что в полицию обратилась 60-летняя женщина, которая заявила, что указанный мужчина пытался ее утопить в Русановском канале. Его обнаружили полностью обнаженным через несколько часов после принятия заявления.

Как отметили полицейские, потерпевшая заявила, что во время купания к ней приблизился голый мужчина и начал ее топить. Женщине удалось вырваться и она отправилась в полицию.

"Получив приметы подозреваемого, мы начали оперативно-розыскные мероприятия. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории района. Им оказался 29-летний уроженец Днепропетровской области, ранее проблем с законом не имел", - добавил Александр Кузьмин.

В ходе задержания мужчина вел себя неадекватно, его решили направить в больницу для обследования. У правоохранителей возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", как ранее рассказали в соцсетях, молодой человек, который 19 июля бегал по улицам на левом берегу Киева в обнаженном виде, приставал к девушкам.

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