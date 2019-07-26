Под Кропивницким простились с 16-летней Дианой Хриненко: что известно про резонансное убийство

В четверг, 25 июля, под Кропивницким попрощались с 16-летней Дианой Хриненко, пропавшей 24 августа 2018 года.

Об этом сообщает ТСН.

При этом в полиции не собираются разглашать результаты экспертиз по делу об убийстве Дианы Хриненко, а подозреваемого в убийстве девушки ищут.

"Что касается результатов экспертизы: мы недавно получили их. Проводилась не одна, а ряд экспертиз судебных. И по результатами проведенных экспертиз мы встречались с родными потерпевшей, и был решен вопрос, что в пятницу будет проведены похороны. Мы договаривались исключительно из моральных принципов не разглашать результаты, но, Учитывая, что на пятницу объявлены похороны именно Дианы Хриненко, то сами прекрасно понимаем, что был подтвержден этот факт. К сожалению, в настоящее время утверждать о личности подозреваемого мы не можем, проводится ряд розыскных мероприятий, создана следственно-оперативная группа, которая занимается исключительно этим производством, ежедневно проводятся следственно-розыскные действия. В них есть план и задачи", - прокомментировал заместитель начальника следственного управления ГУ ЧП в области Тарас Тарасенко.

Напомним, на девушку напали в нескольких сотнях метров от собственного дома. Более семи месяцев продолжались поиски и Диану надеялись найти живой. Но весной во время полевых работ тракторист вытащил из земли ее тело.

В апреле этого года о поисках Дианы даже сняли один из выпусков программы "Стосується кожного".

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей без вести пропала девочка.