​В Днепре забили тревогу из-за пропажи еще одного военного: фото

В Днепре пропал без вести боец ВСУ Андрей Марчук, который около недели назад поехал в увольнение из зоны ООС.

Об этом написал военнослужащий 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр ВСУ Рустам Мустафаев в Facebook.

"Исчез военнослужащий! Марчук Андрей. В субботу 20.07 поехал в увольнение в г. Днепр, с этого дня считается пропавшим. Парень ответственный, дисциплинированный и не употребляет алкоголь. Говорит по-украински", - говорится в сообщении.

Известно, что военная часть, где воевал пропавший, уже подала в официальный розыск.

Как сообщал "Апостроф", бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Гната Капитоненко с позывным "Хосе", об исчезновении которого стало известно ранее, вероятно, отравили клофелином.