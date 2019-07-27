Известный волонтер попала в серьезное ДТП под Франковском: фото и скандальные подробности

В субботу, 27 июля, известный украинский волонтер Евгения Серая попала в жесткое ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого она и водитель авто, в котором ехала волонтер, получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Неизвестный водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo не выбрал безопасную скорость движения, проявил невнимательность в результате чего допустил столкновение с задней частью автомобиля марки Mersedes-Benz Sprinter, под управлением 20-летнего жителя Черновицкой области. После чего с места происшествия скрылся. В результате аварии водитель автомобиля Mersedes-Bez Spinter с полученными травмами доставлен в лечебное учреждение. Позже в медучреждение обратилась и пассажирка данного автомобиля", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали виновника аварии. Им оказался 26-летний житель Снятинского района. В его крови обнаружили 1,25 промилле алкоголя.

В тоже время, журналист Ольга Худетская на своей странице в Facebook уточнила, что пострадали три человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский волонтер Марина Шеремет разбилась в ДТП.