Известный украинский волонтер разбилась в ДТП: в сети волна скорби

В воскресенье, 30 июня, в Черниговской области разбилась известная украинская волонтер Марина Шеремет, ее муж находится в реанимации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила знакомая погибшей Margo White.

По ее словам, точной информации о причинах ДТП пока нет.

"Были в райотделе, видели машину… Тормозного пути не было, они (Марина Шеремет с мужем, - "Апостроф") на скорости влетели в кювет и дерево. Машина в хлам. Дежурный сказал, что Марина вроде ударилась головой об боковое стекло", - отметила Margo White.

Знакомая погибшей добавила, что полицию вызвали проезжающие мимо, сколько находились там волонтер и ее муж, неизвестно. У супруга Шеремет черепно-мозговая травма и травма руки, он находится в больнице.

В сети скорбят по погибшей.

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