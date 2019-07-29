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Жестокое убийство украинки в Германии: всплыли новые детали и видео с места трагедии

понедельник, 29 июля 2019, 09:01
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Стали известны подробности о насильственной смерти украинки Наталии Михайлюк в Германии: подозревают 64-летнего немца.

Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

В квартире, где 25 июля произошло убийство, на следующий день после преступления на полу обнаружили следы крови и потертостей, что свидетельствует о насильственном преступлении.

В убийстве подозревают 64-летнего гражданина Германии. В каких отношениях он состоял с Наталией пока неизвестно. Детали преступления устанавливает полиция, назначены экспертизы.

Напомним, 25-летняя Наталия Михайлюк была найдена в квартире многоэтажного дома, которую она снимала, приехав в Берлин на заработки. Ее тело нашли с множественными ножевыми ранениями.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 13 июля в Варшаве (Польша) неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в квартиру, в которой проживают украинцы, приехавшие на заработки.

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